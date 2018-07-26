Сотрудники самарской Госавтоинспекции не дали мужчине упасть с моста: видео

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Инспекторы ДПС 3-й роты полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Самаре старший лейтенант полиции Дмитрий Сметанников и капитан полиции Евгений Демин несли службу на пересечении улиц Ракитовское шоссе и Магистральная. Проезжающие мимо водители, заметив экипаж ДПС, сообщили сотрудникам о том, что на путепроводе «Ракитовский» мужчина средних лет забрался на перила моста.Дорожные полицейские незамедлительно проследовали на указанное гражданами место. Заметив мужчину, сотрудники Госавтоинспекции мгновенно сориентировались в ситуации и, удерживая его за одежду, вынудили спуститься с ограждения. Для выяснения причины произошедшего 35-летнего жителя Самары правоохранители отвезли в ближайший отдел полиции. Благодаря оперативным и слаженным действиям полицейских, трагедию удалось предотвратить, сообщает облМВД.