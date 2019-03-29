Смертельное ДТП произошло в Сергиевском районе
29 марта 2019 13:07
103
Вечером 28 марта водитель 1967 года рождения (водительский стаж 28 лет), управляя автомашиной «DAF» двигался по автодороге «М - 5 Урал» со стороны города Самара в направлении города Уфа. По предварительной версии полицейских, в пути следования автолюбитель не выбрал безопасную скорость, соответствующую погодным условиям, и допустил наезд на пешехода 1995 года рождения, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. После наезда водитель скрылась с места ДТП. В ходе поисковых мероприятий полицейские обнаружили автомобиль на стоянке гостиницы, расположенной на автодороге М - 5 «Урал» с повреждениями передней части транспортного средства. В результате ДТП пешеход получил травмы и скончался до приезда скорой медицинской помощи, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
29 марта 2019 14:23Кадыров сообщил о явке в полицию виновника ДТП с Gelandewagen
Виновник ДТП на Gelandewagen в Москве Муслим Джамбеков сдался полиции. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Закон
41
28 марта 2019 22:34
Следствие просит суд заключить Ишаева под домашний арест на 2 месяца, до 27 мая. Закон
209
28 марта 2019 21:50
Иск зарегистрирован в Мещанском суде Москвы. Закон
226
26 марта 2019 23:52
Он в состоянии сильного алкогольного опьянения издевался над собакой породы русский спаниель, принадлежащей кинологической службе аэропорта. Закон
261
26 марта 2019 22:14
Путем обмана он похитил более 132 миллионов рублей. Закон
244
26 марта 2019 22:02
И штрафу в сотни миллионов рублей по делу о создании организованного преступного сообщества, взяточничестве и мошенничестве. Закон
276
26 марта 2019 21:54
95 из них уехали за свой счет. Закон
577
Происшествия
29 марта 2019 13:48
Решено включить в план мероприятий по профилактике детского травматизма на железной дороге новые формы взаимодействия. Происшествия
62
29 марта 2019 13:34
Причиной возгорания было замыкание проводки, нагревание бытовых приборов. Происшествия
80
29 марта 2019 13:25
Возбуждено уголовное дело. Происшествия
112
Криминал
28 марта 2019 11:20
Им оказался житель Ханты-Мансийского автономного округа. Криминал
208
28 марта 2019 10:38
Он приговорен к четырем годам лишения свободы условно. Криминал
171
27 марта 2019 13:50
Преступник снял деньги с найденного сотового. Криминал
243
Видео
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
160
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
2898
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4705
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
535
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
815
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
781
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
363
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1001
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1025
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1997
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2268
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1354
Мероприятия