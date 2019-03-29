Смертельное ДТП произошло в Сергиевском районе

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Вечером 28 марта водитель 1967 года рождения (водительский стаж 28 лет), управляя автомашиной «DAF» двигался по автодороге «М - 5 Урал» со стороны города Самара в направлении города Уфа. По предварительной версии полицейских, в пути следования автолюбитель не выбрал безопасную скорость, соответствующую погодным условиям, и допустил наезд на пешехода 1995 года рождения, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. После наезда водитель скрылась с места ДТП. В ходе поисковых мероприятий полицейские обнаружили автомобиль на стоянке гостиницы, расположенной на автодороге М - 5 «Урал» с повреждениями передней части транспортного средства. В результате ДТП пешеход получил травмы и скончался до приезда скорой медицинской помощи, сообщает облМВД.