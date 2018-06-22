Самарцу запретили регистрировать автомобиль из-за долга в 304 тысячи рублей

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Судебные приставы Самарской области вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства должника, чтобы побудить его погасить налоговую задолженность в размере 304 тысяч рублей.В Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по г. Самаре было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданина Р. Индивидуальный предприниматель был обязан оплатить налоги и сборы в доход государства в размере 304 тысяч рублей.В рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями была проведена проверка имущественного положения должника. Мужчина оказался владельцем легкового автомобиля марки «Chevrolet». Работниками Службы судебных приставов было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении данного транспортного средства.Наложенные ограничения побудили гражданина Р. полностью погасить задолженность перед государством в размере 304 тысяч рублей.Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.