Самарский областной суд оставил Дмитрия Сазонова под стражей
6 августа 2018 13:37
166
Адвокатам не удалось обжаловать арест начальника центра лицензионно-разрешительной работы самарского управления Росгвардии Дмитрия Сазонова. Областной суд оставил без удовлетворения жалобу защиты на заключение под стражей.
Напомним, Самарский районный суд арестовал замначальника самарского управления Росгвардии на два месяца. Напомним, Дмитрий Сазонов был задержан сотрудниками ФСБ во время получения взятки в ресторане Vacuum на Вилоновской. Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый на протяжении нескольких лет получал взятки от частной охранной фирмы «Восток Лада», афилированной с местным ОПС «Законовские». За последние четыре месяца Сазонов получил от представителя ЧОП 500 тысяч рублей. За незаконное вознаграждение начальник центра лицензионно-разрешительной работы закрывал глаза на существующие нарушения в деятельности фирмы, пишет "ФедералПресс".
Против офицера было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере». Решением суда он останется под стражей до 25 сентября. Вышестоящая инстанция оставила постановление Самарского районного суда без изменения.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
3 августа 2018 22:05
Расследование уголовного дела продолжается. Закон
392
3 августа 2018 21:36
В рамках расследования уголовного дела незарегистрированное медицинское оборудование, поставленное Шатило в медицинские учреждения, изъято и опечатано. Закон
393
3 августа 2018 15:41
Теперь "волшебник в голубом вертолёте" по приговору суда может остаться без сладкого на два года. Закон
212
3 августа 2018 15:25
Молодой человек должен был пройти альтернативную службу в доме-интернате в Саратовской области, но не приехал туда, потому что ему негде было жить. Закон
289
2 августа 2018 17:05
Расследование уголовного дела продолжается. Закон
688
2 августа 2018 16:40
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств... Закон
267
Происшествия
6 августа 2018 14:36
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку. Происшествия
117
6 августа 2018 14:27
70-летняя женщина была госпитализирована в медицинское учреждение с травмами ноги. Происшествия
106
6 августа 2018 13:37
Замначальника самарского управления Росгвардии арестовали на два месяца. Происшествия
165
Криминал
6 августа 2018 12:23
.Учредителя «Клиники сердца» догружают расследованием на 111 млн рублей Криминал
141
5 августа 2018 11:38
В тот день мужчина пришел повидаться с их общей дочкой. Криминал
441
5 августа 2018 11:14
Сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого. Криминал
439
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
179
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
666
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
606
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1123
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
889
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
933
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1538
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1513
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3203
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2287
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3430
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
731
Мероприятия