Самарские таможенники выявили в торговых центрах города около 3000 товаров с признаками контрафактности

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Должностными лицами отдела таможенного контроля после выпуска товаров Самарской таможни во взаимодействии с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области сразу в двух торговых центрах города проведены проверочные мероприятия, которые выявили факты реализации контрафактной продукции.На прилавках торговых центров «Московский» и «Юность» были обнаружены товары, маркированные известными товарными знаками: Reebok, Armani, Gucci, Nike, Adidas, Dior, Asics, Converse. Ассортимент для продажи предлагался разнообразный: обувь, одежда, сумки. Общее количество выявленной продукции с признаками контрафактности составило 2 894 единицы.Весь товар был изъят и направлен на исследование в экспертно-исследовательское отделение №1 Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления. Согласно заключению экспертов словесные и изобразительные обозначения на представленных товарах сходны до степени смешения с зарегистрированными общеизвестными отварными знаками. Данный факт говорит о явных нарушениях интеллектуальной собственности правообладателей известных товарных брендов.По результатам осмотров начата выездная таможенная проверка, сообщает пресс-служба таможни.