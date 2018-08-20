Самарские энергетики предупреждают о соблюдении правил электробезопасности при сельскохозяйственных работах

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Август – время уборки урожая, и в Самарской области в самом разгаре полевые сельскохозяйственные работы. Однако далеко не все соблюдают правила электробезопасности при проведении работ вблизи линий электропередачи. Энергетики филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» напоминают: несанкционированные работы в охранной зоне ЛЭП могут привести к гибели персонала и обесточиванию потребителей.В целях недопущения несчастных случаев при работе сельскохозяйственной техники в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи, повреждения электросетевого хозяйства и нарушения электроснабжения необходимо помнить:- запрещено размещать объекты и материалы, проводить какие-либо работы в охранных зонах электроустановок без согласования с электросетевой организацией;- запрещен полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 м. в охранных зонах ВЛ;- запрещены полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 м;- запрещено устраивать стоянки автоспецтехники или склады материалов в охранных зонах ЛЭП;- запрещено забираться на опоры воздушных линий, a также проникать на территорию объектов электросетевого хозяйства.Сотрудники «Самарских распределительных сетей» напоминают: соблюдение этих простых правил поможет провести полевые сельскохозяйственные работы без травм от электрооборудования и смертельной опасности.