Самарец задолжал налоговой службе 221 тысячу рублей

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В Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по г. Самаре в отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство. Судебными приставами-исполнителями были направлены запросы в регистрирующие органы с целью установления финансового положения должника. Оказалось, что гражданин П. владеет легковым автомобилем марки «Mitsubishi».В рамках исполнительного производства работниками Службы был осуществлен выход по месту жительства мужчины. В отношении принадлежавшего ему транспортного средства был составлен акт описи и ареста. Осознав, что дорогостоящее транспортное средство будет продано в счет погашения задолженности, гражданин П. Поспешил погасить задолженность по налогам, включая исполнительский сбор в размере 15 тысяч рублей, в полном объеме.Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Арест с автомобиля гражданина П. снят.