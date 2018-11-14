Самарец производил опасную стеклоомывающую жидкость

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В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).По версии следствия, в период с августа по октябрь 2018 года подозреваемый организовал в складских помещениях, расположенных на улицах Неверова и Карьерной в городе Самаре, производство, хранение и последующий сбыт стеклоомывающей жидкости на основе метанола, использование которого не допускается при производстве указанной жидкости, в количестве более 14 тысяч бутылок.Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.Фото pixabay.com