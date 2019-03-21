Самарец оплатил уголовный штраф после того, как приставы предупредили о возможности замены наказания на реальный срок

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В отделе судебных приставов Советского района г. Самары было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданина Т. Суть исполнения: взыскать с мужчины уголовный штраф в размере 30 тысяч рублей за угон.Не смотря на то, что мужчина был предупрежден о возбуждении в отношении него исполнительного производства, каких либо мер к погашению задолженности он не предпринял. С целью побуждения должника к исполнению своих обязательств судебными приставами-исполнителями гражданин Т. был предупрежден, что в случае невозможности взыскания денежных средств в счет погашения задолженности наказание в виде уголовного штрафа может быть заменено иным видом наказания, в том числе лишением свободы.После полученного предупреждения мужчина поспешил оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей в полном объеме.Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.