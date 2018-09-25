Пять человек, пострадавших при пожаре в Саратове, остаются в клиниках города
25 сентября 2018 11:28
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У двоих серьезные ожоги, они в тяжелом состоянии. Состояние еще троих госпитализированных врачи оценивают как средней степени тяжести. Об этом сообщает Интерфакс.
Накануне вечером произошел пожар на втором этаже десятиэтажного жилого дома на улице Буровая. Один человек погиб. Из подъезда были эвакуированы 75 жильцов. Причины возгорания устанавливаются. По предварительной информации, конструкции дома не нарушены.
Утром 25 сентября в доме восстановили энергоснабжение, за исключением нескольких квартир, расположенных рядом с той, где начался пожар
Фото pixabay.com
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