Провал около М-5 в Тольятти вызвал транспортный коллапс
19 ноября 2018 13:51
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Сегодня утром, 19 ноября на объездной дороге федеральной трассы М-5 «Урал» в черте города Тольятти, недалеко от улицы Куйбышева произошло чрезвычайного происшествие: на проезжей части образовался провал. Инцидент произошел ранним утром, примерно в 5:00. На дороге образовались две большие ямы.
По информации ГИБДД Тольятти, в результате движение в сторону Самары было ограничено. Автомобили направили в объезд по улице Железнодорожной, но ситуацию это не исправило: образовались огромные пробки.
На месте провала работалли дорожники, специальная техника, дежурят сотрудники ГИБДД.
Также сообщается, что движение на улице Куйбышева в районе участка строительства на М-5 «Урал» в Тольятти было восстановлено в полном объеме к 8 утра. Провал асфальта на объездной дороге ликвидирован. Движение по федеральной дороге не перекрывалось. В момент аварии транспортные средства были перенаправлены с ул.Куйбышева на ул. Гидротехническую, пишет "КП в Самаре".
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