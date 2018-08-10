Пресечена незаконная рубка леса в Шигонском районе

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8 августа в 4:30 сотрудниками министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в ходе патрулирования территории Шигонского лесничества задержан гражданин, осуществивший незаконную рубку четырех деревьев породы сосна в выделе 15 квартала №57 Львовского участкового лесничества Шигонского лесничества.Совместно с прибывшими на место сотрудниками полиции личность гражданина была установлена. Материалы по данному факту причинения ущерба лесному фонду Самарской области переданы министерством в правоохранительные органы для проведения расследования.Подозреваемому грозит уголовная ответственность в соответствии со статьей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщает пресс-служба облправительства.Напоминаем, что за вырубку лесных насаждений в соответствии со статьей 8.28 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере от 3000 до 4000 рублей, на юридических лиц — от 200 000 до 300 000 рублей. Если незаконная рубка совершена с помощью специальной техники, денежное взыскание возрастает для физических лиц от 4000 до 5000 рублей, для юридических лиц — от 300 000 до 500 000 рублей.За нанесение ущерба лесному хозяйству в значительном размере (более 5000 рублей) нарушитель привлекается к уголовной ответственности в виде штрафа от 500 000 рублей, принудительного труда, исправительных работ, а также лишения свободы до двух лет со штрафом.

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