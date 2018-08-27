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Пострадавший в ДТП четыре дня звал на помощь, сидя рядом с мёртвым водителем

27 августа 2018 13:00
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Пострадавший в ДТП четыре дня звал на помощь, сидя рядом с мёртвым водителем
Из-за густой растительности и крутого склона автомобиль не было видно с дороги.

Раненому пассажиру Volkswagen Passat пришлось провести четверо суток в разбитом автомобиле рядом с телом водителя, пока машину не обнаружил грибник. Авария, в которой автомобиль улетел под откос, произошла в Выборгском районе Ленинградской области ещё рано утром 22 августа, сообщает издание 47news.ru.

За время, пока раненый мужчина находился в автомобиле, он несколько раз терял сознание, но не прекращал звать на помощь. Из-за густой растительности и крутого склона автомобиль не было видно с дороги. Пострадавшего услышал грибник, возвращавшийся из леса 26 августа недалеко от посёлка Попово.

Врачи констатировали у мужчины многочисленные переломы. Сейчас он находится в реанимации, пишет Лайф.



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