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Под Переволоками в Самарской области фура вытолкнула «Гранту» в кювет

22 июля 2018 10:52
237
Под Переволоками в Самарской области фура вытолкнула «Гранту» в кювет
Авария произошла в субботу, 21 июля.

В Самарской области недалеко от населенного пункта Переволоки произошло очередное дорожное происшествие. За последние дни в этом районе произошло немало аварий.
Среди них столкновение двух грузовых транспортных средств, произошедшее 17 июля. В результате пострадали три человека. В субботу, 21 июля, на федеральной магистрали М-5 "Урал" фура вытолкнула отечественную легковушку «Лада Гранта» в кювет, пишет "Политэксперт".
По предварительной версии, всему виной стала непогода, обрушившаяся на регион в эти выходные.

Фото очевидцев.

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