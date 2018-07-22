Под Переволоками в Самарской области фура вытолкнула «Гранту» в кювет
22 июля 2018 10:52
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В Самарской области недалеко от населенного пункта Переволоки произошло очередное дорожное происшествие. За последние дни в этом районе произошло немало аварий.
Среди них столкновение двух грузовых транспортных средств, произошедшее 17 июля. В результате пострадали три человека. В субботу, 21 июля, на федеральной магистрали М-5 "Урал" фура вытолкнула отечественную легковушку «Лада Гранта» в кювет, пишет "Политэксперт".
По предварительной версии, всему виной стала непогода, обрушившаяся на регион в эти выходные.
Фото очевидцев.
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