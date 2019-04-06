Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта
6 апреля 2019 10:28
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Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
По данным ведомства, инцидент произошел 3 апреля в международном аэропорте "Уфа".
"В самолёте была замечена женщина, которая не могла найти свое кресло… Выяснилось, что у нее нет ни билета, ни паспорта, кроме того, она не помнила свое имя. Транспортная прокуратура начала проверку", - сообщили агентству в надзорном ведомстве.
Работники прокуратуры уже изучили записи видеонаблюдения аэропорта и выяснили, что сотрудники группы досмотра тщательно изучали как саму женщину, так и ее багаж.
"Согласно видеозаписям аэропорта, женщина прошла тщательный досмотр на предмет наличия запрещённых предметов и веществ. При женщине была лишь дамская сумка, которая также была обследована посредством специального досмотрового оборудования", - рассказали агентству в ведомстве.
Собеседник РИА Новости отметил, что в аэропорту по данному факту проводится служебная проверка, а авиакомпания "ЮТэйр" проверяет факт пропуска женщины сотрудниками компании на борт самолёта без билета.
По данным источника агентства в правоохранительных органах Башкирии, женщина сбежала из психбольницы Уфы. "Выяснилось, что ей 65 лет, она пациент психиатрической больницы Уфы, она оттуда сбежала", - пояснил он.
Пресс-служба международного аэропорта "Уфа" не прокомментировала РИА Новости случившееся.
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