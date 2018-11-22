Около Сызрани столкнулись Лада Гранта и МАN, пострадали оба водителя

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Накануне, 21 ноября ДТП с пострадавшими произошло в 13:40 в Сызранском районе. 54-летний водитель (водительский стаж 19 лет) управляя автомобилем «Лада Гранта» двигался по автомобильной дороге М-5 «Урал»» со стороны города Тольятти в сторону города Сызрань.По предварительной версии полицейских, автолюбитель не справился с управлением и допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, а там столкнулся с автомобилем «МАN», под управлением водителя 1985 года рождения. В результате ДТП водители получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, сообщает облМВД.