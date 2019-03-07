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Ночью в больнице Пирогова в Самаре эвакуировали пациентов

7 марта 2019 13:42
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Ночью в больнице Пирогова в Самаре эвакуировали пациентов
Медперсонал предупредил, что это не учебная тревога.

Сегодня ночью, 7 марта, в больнице Пирогова была эвакуация. Очевидец рассказал ДГ, что на четвертом этаже зафиксировали задымление. На вызов приехали пожарные.

По словам пациента больницы, эвакуация началась в полчетвертого ночи. Медперсонал предупредил, что это не учебная тревога:

«Нас подняли в 3:30. Сказали: пожар, эвакуируемся на улицу. Приехало безумное количество пожарных. Они установили, что в следствие короткого замыкания произошло задымление на четвертом и шестом этажах.

Я лежу на втором этаже в травматологии. Мы спускались на костылях по лестнице. Стояли на улице примерно 45 минут. Открытого огня не было, пожарные локализовали задымление. Лифты были заблокированы, и поэтому обратно нам помогли подняться пожарные».

Областное управление МЧС пока не подтвердило информацию об эвакуации пациентов из больницы Пирогова, пишет "Другой город".
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