Незаконно торгующий алкоголем предприниматель в Самарской области лишился телевизора

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В отдел судебных приставов Безенчукского района Самарской области на исполнение поступил исполнительный документ с требованием взыскать с гражданина М. административный штраф в размере 15 тысяч рублей. В отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство. Копия постановления была направлена должнику.На приеме у судебного пристава-исполнителя гражданин М. заявил, что платить отказывается. Работник Службы пояснил мужчине, что если задолженность не будет погашена в 5-дневный срок, то в отношении него может быть вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, который составляет 7% от суммы задолженности согласно ст. 112 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Несмотря на перспективу увеличения долга, должник все же не исполнил в установленный срок требование судебного решения.В рамках исполнительного производства в отношении гражданина М. судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере свыше 1 тысячи рублей. Также работниками Управления был совершен выход по месту проживания должника, где судебным приставом-исполнителем был составлен акт описи и ареста на принадлежащее мужчине имущество.Возможность лишиться телевизора в самый разгар Чемпионата Мира побудила должника полностью погасить свою задолженность, включая и исполнительский сбор.