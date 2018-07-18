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На улице Спортивная в Тольятти BMW врезался в столб, водитель погиб

18 июля 2018 10:58
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На улице Спортивная в Тольятти BMW врезался в световую опору, водитель погиб
Устанавливают все обстоятельства трагедии.

Утром в среду, 18 июля в Автозаводском районе произошло ДТП, в котором погиб водитель автомобиля. На улице Спортивная BMW врезался в световую опору.

Сообщается, что иномарка двигалась в сторону Московского проспекта. По неустановленным причинам, на пустынной дороге водитель не справился с управлением и выехал на обочину. Там машина столкнулась со столбом, сообщает паблик «Происшествия Тольятти».

Удар был очень сильный. От полученных травм мужчина погиб на месте. Автомобиль получил серьезные повреждения.

Причины и обстоятельства аварии выясняются. По предварительной информации, погибший не являлся владельцем BMW, пишет ТЛТ.ру.

Фото: паблик «Происшествия Тольятти».

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