На улице Спортивная в Тольятти BMW врезался в столб, водитель погиб
18 июля 2018 10:58
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Утром в среду, 18 июля в Автозаводском районе произошло ДТП, в котором погиб водитель автомобиля. На улице Спортивная BMW врезался в световую опору.
Сообщается, что иномарка двигалась в сторону Московского проспекта. По неустановленным причинам, на пустынной дороге водитель не справился с управлением и выехал на обочину. Там машина столкнулась со столбом, сообщает паблик «Происшествия Тольятти».
Удар был очень сильный. От полученных травм мужчина погиб на месте. Автомобиль получил серьезные повреждения.
Причины и обстоятельства аварии выясняются. По предварительной информации, погибший не являлся владельцем BMW, пишет ТЛТ.ру.
Фото: паблик «Происшествия Тольятти».
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