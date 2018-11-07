На ул. Земеца в Самаре ночью горел электрощиток

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В ночь на 7 ноября к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Земеца.Горел электрощиток.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 6 человек личного состава и 2 единицы техники.Пожар ликвидирован до прибытия пожарных подразделений.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.Фото из архива ведомства.