На ул. Мяги в Самаре иномарка сбила пешехода

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ДТП произошло в Железнодорожном районе Самары 25 декабря. Водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем GEELY MK, двигаясь по ул. Мяги со стороны ул. Гагарина в направлении ул. Мориса Тореза, напротив д. 26 по ул. Мяги нарушил ПДД РФ, вел транспортное средство со скоростью, не обеспечивающей водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не принял возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства, в результате чего допустил наезд на пешехода 1936 года рождения.Тот переходил дорогу в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате пешеход госпитализирован, сообщает облМВД.