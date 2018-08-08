На ул. Молодогвардейскй в Самаре горели строительные материала
8 августа 2018 09:50
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Поздно вечером 7 августа по адресу: г.о. Самара, Самарский р-н, ул. Молодгвардеская, произошел пожар. Горел строительные материалы на 10 м2.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 54 человека личного состава и 12 единиц техники.
Они быстро справились с огнем, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
Фото из архива ведомства.
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