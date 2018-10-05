На ул. Георгия Димитрова в Самаре горел торговый павильон
5 октября 2018 12:51
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В ночь на 5 октября к огнеборцам в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Кировский р-он, ул. Георгия Димитрова.
Горел торговый павильон на1 м2.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 11 человек личного состава и 2 единицы техники.
Пожар ликвидирован до прибытия пожарных подразделений.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.
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