На ул. Гагарина в Самаре автомобилистка сбила женщину-пешехода

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В Самаре на улице Гагарина вечером 29 ноября произошло ДТП. Женщина 1984 года рождения, управляя автомобилем «Хёнде Солярис» двигалась по улице Мяги с левым поворотом на улицу Гагарина в направлении улицы Тухачевского, допустила наезд на женщину-пешехода 1967 года рождения, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал пешеходного светофора.В результате ДТП пострадала пешеход, она была доставлена бригадой скорой помощи в медицинское учреждение. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД..