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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На трассе под Самарой ВАЗ-2110 врезался в два грузовика

15 октября 2018 09:42
108
На трассе под Самарой ВАЗ-2110 врезался в два грузовика Пострадал один человек.
Пострадал один человек.

Как стало известно, авария произошла в субботу, 13 октября, на самарской обводной дороге. В 21:45 44-летний водитель ВАЗ-2110 ехал со стороны Тольятти в направлении Волгограда. Выполняя обгон, шофер «десятки» не убедился в безопасности маневра и оказался на встречке, где его машина столкнулась с большегрузом DAF с полуприцепом, а затем «повстречалась» с еще одним грузовиком той же марки.
Водителя «десятки» госпитализировали с различными травмами, по факту аварии ведется проверка, пишет ТРК "Терра".


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Комментарии



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