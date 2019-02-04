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Вечером 2 февраля в дежурную часть Сызранского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на станции Сызрань-1 при проведении маневровых работ, произошел сход электровоза. Пострадавших нет. Задержки пассажирских поездов не было.В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, сообщает ведомство.

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