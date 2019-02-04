На станции Сызрань-1 при проведении маневровых работ, произошел сход электровоза
4 февраля 2019 13:19
111
Вечером 2 февраля в дежурную часть Сызранского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на станции Сызрань-1 при проведении маневровых работ, произошел сход электровоза. Пострадавших нет. Задержки пассажирских поездов не было.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, сообщает ведомство.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
2 февраля 2019 16:05
С сентября 2018 года, в основном на 8-й и 9-й Просеках, стали регулярно фиксироваться кражи личного имущества граждан. При этом вор действовал очень нагло. Закон
609
1 февраля 2019 19:42
Всего существует 75 версий развития событий, но наиболее вероятны три из них. Закон
357
1 февраля 2019 18:15
Ей присудили 150 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Закон
417
1 февраля 2019 17:31
Когда-то Усок встречалась с гражданином США, от которого родила ребёнка. Закон
384
1 февраля 2019 14:44
По данному факту возбуждено уголовное дело. Закон
462
31 января 2019 18:24
Транспортное средство, на котором осуществлялась перевозка запрещённой к ввозу продукции, следовало из Республики Казахстан через двусторонний автомобильный... Закон
329
30 января 2019 22:34
Судя по записям, прибыль за сутки составляла десятки тысяч рублей. Закон
490
Происшествия
4 февраля 2019 14:29
В этом здании находятся квартиры художника Никаса Сафронова, оперной певицы Любови Казарновской и актрисы Иннгеборги Дапкунайте. Происшествия
114
4 февраля 2019 13:19
Проводится проверка по факту аварии. Происшествия
110
4 февраля 2019 12:45
Они искали мошенника с такими же инициалами. Происшествия
155
Криминал
4 февраля 2019 11:19
Она приговорена к 7 годам лишения свободы. Криминал
199
4 февраля 2019 10:19
Теперь ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Криминал
145
3 февраля 2019 10:40
Его задержали находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники Росгвардии. Криминал
315
Видео
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
244
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
530
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
692
24 января 2019 09:24
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла. ЖКХ
593
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
954
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
1196
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1945
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1709
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1994
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2366
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2556
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3823
Мероприятия