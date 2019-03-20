На пожаре в жилом доме в Нефтегорске погиб мужчина

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В ночь на среду, 20 марта, на улице Восточной в Нефтегорске произошел серьезный пожар. Там загорелся жилой дом.- Вызов на пульт дежурного поступил в 1:37. На место происшествия выезжали 7 пожарных и 3 единицы техники. К моменту их прибытия огонь охватил территорию площадью 150 квадратных метров. На тушение возгорания у них ушло чуть больше одного часа. Пожар был ликвидирован в 2:59, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.К сожалению, происшествие не обошлось без жертв. В доме было найдено тело 46-летнего мужчины. Кроме того, из горящего жилища были спасены 42-летняя женщина и 13-летний ребенок. В настоящее время подробности ЧП устанавливаются. Специалистам предстоит выяснить причину пожара и ущерб от него, пишет "КП в Самаре".