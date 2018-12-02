На берегу Волги в Сызрани тушили пожар на 80 кв. метрах

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1 декабря в утром в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Сызрань, ул. Декабристов, берег р.Волга, НПВМС "Воложка".Горело бытовое помещение на 80 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 20 человек личного состава и 6 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.