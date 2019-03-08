Мужчин с цветами прогнали перцовым баллончиком из женского кафе в Петербурге
8 марта 2019 12:10
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В Санкт-Петербурге из фем-кафе «Симона» прогнали с помощью перцового баллончика группу мужчин, которые пришли поздравить посетительниц.
Отмечается, что в кафе, куда владельцы разрешают входить только женщинам, вошли семь парней с цветами и попытались поздравить присутствующих дам с наступающим 8 Марта, пишут "Известия".
«Мужчины сорвали наше мероприятие. Мы просили их уйти, но они вышли вперед и стали кричать: «Поздравляю», рассказали сотрудницы. Девушкам удалось выпроводить посетителей только распылив в их сторону перцовый баллончик. По словам сотрудниц заведения, визитеры сорвали подготовку к празднованию Международного женского дня.
Фото: pixabay.com
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