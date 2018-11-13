Крупный пожар в Тольятти: Горели пиломатериалы в ангаре на 300 м2.

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12 ноября поздно вечером к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Тольятти, Центральный р-н, Обводное шоссеГорели пиломатериалы в ангаре на 300 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 30 человек личного состава и 9 единиц техники.Они быстро справились с огнем.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.Фото из архива ведомства.