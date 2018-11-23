Крупное ДТП в Волжском районе: перевернулся микроавтобус, есть погибший

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Днем 23 ноября на трассе «Самара - Волгоград» 30 км +800 м в Волжском районе произошло ДТП.По предварительным данным сотрудников полиции, водитель пассажирской автомашины «Некст» не справился с управлением и допустил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием транспортного средства.Полицейскими установлено, что в автомашине находилось 13 пассажиров. В результате аварии один пассажир скончался в карете скорой помощи, еще трое получили травмы. Степень тяжести телесных повреждений устанавливается.В настоящее время сотрудники ГИБДД продолжают работать на месте происшествия. Подробности ДТП выясняются. По факту аварии назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает облМВД.