Крупное ДТП в Волжском районе: перевернулся микроавтобус, есть погибший
23 ноября 2018 13:39
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Днем 23 ноября на трассе «Самара - Волгоград» 30 км +800 м в Волжском районе произошло ДТП.
По предварительным данным сотрудников полиции, водитель пассажирской автомашины «Некст» не справился с управлением и допустил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием транспортного средства.
Полицейскими установлено, что в автомашине находилось 13 пассажиров. В результате аварии один пассажир скончался в карете скорой помощи, еще трое получили травмы. Степень тяжести телесных повреждений устанавливается.
В настоящее время сотрудники ГИБДД продолжают работать на месте происшествия. Подробности ДТП выясняются. По факту аварии назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает облМВД.
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