Крупнейшая фармкомпания Самарской области выплатила штраф в 85,3 млн рублей
19 декабря 2018 11:54
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Оштрафованное антимонопольной службой ООО «Фарм СКД» выплатило в бюджет 85,3 млн рублей, сообщает ведомство. Это один из самых крупных штрафов за участие в картельном сговоре на торгах. Напомним, вместе с новокуйбышевским ОАО «Новофарм» ФАС признала фармацевтическую компанию виновной в ограничении конкуренции при проведении аукционов на поставку лекарств.
Согласно материалам ОНФ, в 2014-2015 годах аффилированные друг другу организации составляли мнимую конкуренцию и существенно завышали стоимость препаратов относительно их рыночной цены, которые затем поставляли в медучреждения. В итогеони нарушили законодательство о торгах не менее 400 раз, на общую сумму контрактов свыше 400 млн рублей в пяти регионах страны. Обе фирмы зарегистрированы в Самарской области и входят в десятку крупнейших поставщиков лекарств для борьбы с ВИЧ, лечения инфекционного гепатита B и С и препаратов для онкобольных. В марте участники антиконкурентного соглашения стали фигурантами уголовного дела.
По словам начальника Управления по борьбе с картелями Андрея Тенишева, «Фарм СКД» обжаловала решение ФАС о наложении штрафа, но суды апелляционной и кассационной инстанции встали на сторону антимонопольщиков. В итоге фармкомпания оплатила штраф в полном объеме. Резонансная история, которая началась с сигнала активистов Народного фронта, получила логическое завершение.
Однако, как отмечает координатор проекта ОНФ «За честные закупки» в Самарской области Вадим Нуждин, проделанная «фронтовиками» аналитика позволяет утверждать, что «Фарм СКД» до сих пор выступает основным поставщиком 80 % лечебных учреждений региона.
«С учетом возбужденного уголовного дела в отношении фирмы, ранее признанной виновной в картельном сговоре, и назначенного ей столь крупного штрафа, постоянное сотрудничество с таким контрагентом создает определенные риски для контрактов и, как следствие, для людей, которые нуждаются в лекарственных средствах, – говорит общественник. – В любой момент у компании могут возникнуть трудности, что отразится на поставках препаратов».
К слову, сами представители «Фарм СКД», обжалуя решение ФАС, указывали на негативные финансовые последствия для организации в случае уплаты установленных 85 млн рублей. Таким образом, можно предположить, что бизнес монополиста на рынке фармацевтики пошатнулся, пишет "ФедералПресс".
«Сегодня фирма фактически диктует правила игры в сфере поставки медикаментов для государственных нужд. Меж тем лечебные заведения должны обеспечивать здоровую конкуренцию среди фармкомпаний, а не складывать все яйца в одну корзину, чтобы избежать возможных рисков, если эта корзина вдруг разобьется», – подытожил Вадим Нуждин.
pixabay.com
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