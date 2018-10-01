Долг по налогам для самарца обернулся запретом на перерегистрацию «Шевроле»

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В Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по г. Самаре было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданина П. Индивидуальный предприниматель был обязан оплатить налоги, пени и сборы в доход государства в размере 160 тысяч рублей.Мужчине было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства, а также установлен срок для добровольного погашения задолженности, в который гражданин П. однако своих обязательств не выполнил. Судебными приставами-исполнителями было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7% от всей суммы задолженности, что составляет 11 тысяч рублей.В рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями также была проведена проверка имущественного положения должника. Мужчина оказался владельцем легкового автомобиля марки «Chevrolet». Работниками Службы было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении данного транспортного средства.Принятые судебными приставами-исполнителями меры побудили гражданина П. полностью погасить задолженность перед государством в размере 171 тысячи рублей.