Чрезвычайная пожарная опасность лесов объявлена в 12 муниципальных образованиях Самарской области
16 августа 2018 13:29
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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» и ФБУ «Авиалесоохрана» в городских округах Сызрань, Октябрьск и 10 районах Самарской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность лесов, 5-й класс: Безенчукский, Волжский, Елховский, Исаклинский, Красноармейский, Приволжский, Сергиевский, Сызранский, Хворостянский, Шигонский.
Как сообщалось ранее, количество районов с чрезвычайной опасностью лесов динамично растет, в связи с этим Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.
Обращаем внимание на то, что риск загораний мусора и сухой травы, а также возникновения природных пожаров очень высок!
Опасными факторами при горении сухой травы, несанкционированных сельхозпалах являются: задымленность, смог, огонь.
Травяные, природные пожары очень опасны, поскольку ситуация на них может измениться мгновенно. Даже при тушении невысокой травы можно погибнуть или получить сильные ожоги. Травяные пожары быстро распространяются (иногда за считанные секунды) и могут внезапно оказаться за спиной человека.
Главное управление настоятельно рекомендует следовать правилам поведения в пожароопасный сезон:
соблюдайте запрет на посещение лесов;
не разводите костер в лесу или на торфянике (даже вблизи водоёмов);
не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;
не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п.;
не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;
недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;
водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.
Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить
по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»
(все операторы сотовой связи)
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России
по Самарской области
(846) 337-72-82
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