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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Число погибших при взрыве газа в Магнитогорске возросло до трёх

31 декабря 2018 10:43
317
Число погибших при взрыве газа в Магнитогорске возросло до трёх
 Из-под завалов ранее извлекли десять человек, в том числе ребёнка, 16 человек эвакуировали.

Число погибших при взрыве газа в Магнитогорске возросло до трёх. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Ранее сообщалось о двух жертвах ЧП.

В результате взрыва обрушился целый подъезд с 1-го по 10-й этаж. Всего взрыв повредил 48 квартир, в которых проживают 110 человек.
Как пишет Лайф, из-под завалов извлекли десять человек, в том числе ребёнка, 16 человек эвакуировали.

pixabay.com


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