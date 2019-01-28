Через Самарскую область везли этиловый спирт без разрешения

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Сотрудниками Госавтоинспекции Жигулевска в дневное время на 966 км трасса М-5 "Урал" за нарушение Правил дорожного движения был остановлен большегруз "Даф" в составе полуприцепа «Шмитц», под управлением водителя 1987 года рождения. В ходе сбора административного материала, установлено, что у осуществляющего грузоперевозку этилового спирта (раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%) отсутствует разрешение на перевозку опасных грузов из г. Беслан в общество с ограниченной ответственностью, расположенное в г. Иркутск. По данному факту в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении.Вынесено постановление о наложении административного штрафа в размере двух тысяч. Сотрудники Госавтоинспекции напомнили ему о необходимости своевременной оплаты административных штрафов в течение 60 дней с момента получения протокола на руки и о возможности в 20-дневный срок оплатить штраф с 50% скидкой.После предоставления грузоотправителем необходимых документов и устранения нарушений требований по перевозке опасных грузов, водитель был отпущен, сообщает облМВД.