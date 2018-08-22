Бывший депутат думы Тольятти и президент областной ассоциации парусного спорта стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве
22 августа 2018 10:48
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Александру Довгомеле вменено два эпизода мошенничества в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ). Как рассказала «СО «ОНЛАЙН» помощник прокурора Самарской области Наталья Цой, эти преступления Довгомеля совершал уже после того, как сложил депутатские полномочия. «Его общественной организации выделяли денежные средства из бюджета на проведение соревнований по парусному спорту, но часть этих денег была им похищена», — говорит г-жа Цой.
Дело Довгомели начал было рассматривать Центральный райсуд, но передал материалы по подсудности в Промышленный район Самары, по местонахождению расчетного счета областного минспорта, которое перечисляло деньги. Сегодня вопрос подсудности рассмотрит областной суд — против передачи дела в другой район выступила прокуратура.
Александр Довгомеля был депутатом думы Тольятти 4-го (2005–2009 годы) и 5-го (2009–2013 годы) созывов. Он избирался по 32-му избирательному округу, в думе руководил комиссией по муниципальному имуществу и приватизации.
Довгомеля — давний фанат парусного спорта, он президент Самарской областной и Тольяттинской городской федерации парусного спорта, возглавляет МОО «Ассоциация класса яхт «420» и МОО «Ассоциация класса яхт «Оптимист». Также экс-депутат возглавляет созданный в 2017 году «Комфорт-Дом» (производство фармацевтических субстанций), в котором является соучредителем вместе с Татьяной Рябчиковой. Ранее г-н Довгомеля входил в число руководителей или учредителей нескольких компаний.
Фото pixabay.com
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