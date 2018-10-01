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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Александр Хинштейн подал жалобу в комиссию по этике на Владимира Жириновского

1 октября 2018 13:46
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Александр Хинштейн подал жалобу в комиссию по этике на Владимира Жириновского
Громкий скандал состоялся в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым»

Депутат Государственной думы от Самарской области Александр Хинштейн просит принять меры реагирования в отношении главы думской фракции ЛДПР Владимира Жириновского, оскорбившего депутата, в том числе, и по национальному признаку

Напомним, громкий скандал состоялся в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» телеканала «Россия-1» 12 сентября этого года.

По версии Александра Хинштейна, депутат Госдумы, руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский назвал депутата от Самарской области «подлецом из подлецов», «негодяем, которых не видел свет», и так далее.

Полный текст официальной жалобы опубликован в «Твиттер» Александра Хинштейна.

За собой Александр Хинштейн оставил право обратиться в судебные и следственные органы, в том числе и для привлечения Владимира Жириновского к ответственности за разжигание межнациональной розни, пишет ПроГородСамара.

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