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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

200 тысяч рублей пытался дать специалисту Роспотребнадзора администратор кафе Al-Halal в Самаре за непроведение проверки

24 августа 2018 23:42
68
Взятку в 200 тыс. руб. пытался дать ведущему специалисту-эксперту отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Самарской области 40-летний администратор узбекского кафе Al-Halal Джамшид Кахаров.

Деньги предназначались за непроведение проверки, сообщает «СО» ОНЛАЙН



Фото:   «СО» ОНЛАЙН
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