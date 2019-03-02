93 спасателя тушили горящие пластиковые отходы в здании на Ново-Садовой в Самаре
2 марта 2019 22:59
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По прибытию пожарно-спасательных подразделений по повышенному рангу "Пожар номер 2" было установлено, что в здании горят пластиковые отходы на площади 20 квадратных метров.
В 20:53 пожар был ликвидирован.
Пострадавших нет.
На место вызова выезжали всего 93 человека и 26 единиц техники, от МЧС 69 человек и 18 единиц техники.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, передает пресс-служба облМЧС.
Фото из архива облМЧС
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