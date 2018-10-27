101 спасатель и 34 единицы техники были привлечены для тушения пожара в музыкальной школе на Мориса Тореза в Самаре

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Горело подсобное помещение для хранения мебели и музыкальных инструментов на втором этаже музыкальной школы на площади 200 квадратных метров.Эвакуация не проводилась, пострадавших нет.Пожар был локализован в 13:32, пожар ликвидирован в 13:55.Для ликвидации пожара привлечено 101 человек и 34 единицы техники, в том числе от МЧС России 75 человек и 22 единицы техникиПричина пожара и ущерб от него устанавливается. Дополнительная информация уточняется, передает пресс-служба облИЧС.Фото: пресс-служба облИЧС