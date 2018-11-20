Я нашел ошибку
Главные новости: 
Оказывается, экипаж обкладывает ими каюту, чтобы не получить облучение во время вспышек на Солнце.
Космический лайфхак: на МКС защищаются от радиации с помощью влажных салфеток
В соревнованиях примут участие более 500 спортсменов из Самарской области и других регионов России.
Соревнования по черлидингу "Энергия спорта" состоятся 25 ноября в Самаре
А через три дня решил украсть продукты в супермаркете, но был задержан, а затем опознан.
1,7 млн рублей пытался похитить из банкомата в Самаре уроженец Таджикистана
В данный момент футболист находится на просмотре в самарском клубе, но контракт с ним пока не подписан.
Футболист «Ротора» Карпов прибыл на просмотр в «Крылья Советов»
Победители пройдут мастер-класс у самого мэтра - Зураба Церетели.
Конкурс для студентов самарских художественных учебных заведений на лучшие работы по истории Самарского края пройдёт под патронажем Российской академии художеств
По традиции, Дмитрий Азаров подвел итоги работы региональных властей за последний месяц.
Губернатор СО Дмитрий Азаров: "При формировании заявок по нацпроектам мы исходили из потребности людей"
В качестве примера Дмитрий Азаров привел проект по повышению производительности труда.
Дмитрий Азаров: "Каждый нацпроект ведет к повышению благосостояния людей"
И к штрафу в 200 000 рублей.
Экс-жену Джигарханяна приговорили к 200 часам обязательных работ
сегодня  Среда, 21 ноября, 00:51
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/11:
USD 65.59
-0.42
EUR 75.18
-0.14
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

1,7 млн рублей пытался похитить из банкомата в Самаре уроженец Таджикистана

20 ноября 2018 23:00
174
А через три дня решил украсть продукты в супермаркете, но был задержан, а затем опознан.
1,7 млн рублей пытался похитить в помещении для банкоматов на улице Карла Маркса,179, уроженец Таджикистана Маматахунов.

Так и жил бы он неустановленным, но через три дня решил украсть продукты в супермаркете, был задержан, а затем опознан на видео с камер наблюдения банка, передает «СО» ОНЛАЙН
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
20 ноября 2018  22:03
И к штрафу в 200 000 рублей.
Экс-жену Джигарханяна приговорили к 200 часам обязательных работ
И к штрафу в 200 000 рублей.  Закон
205
16 ноября 2018  18:09
Защита экс-прокурора уже заявила о своем намерении обжаловать приговор. Павлов настаивает на своей невиновности.
Бывшему прокурору Безенчукского района Андрею Павлову вынесен приговор: четыре с половиной года лишения свободы
Защита экс-прокурора уже заявила о своем намерении обжаловать приговор. Павлов настаивает на своей невиновности.   Закон
408
16 ноября 2018  17:05
В гараже была оборудована мини-лаборатория, где производились и расфасовывались наркотики.
В Сызрани задержана группа лиц, распространявшая наркотики путем закладок
В гараже была оборудована мини-лаборатория, где производились и расфасовывались наркотики.  Закон
344
16 ноября 2018  15:29
Приговором суда Дуняшкину и Тагайхонову назначено наказание каждому по 14 лет лишения свободы, а Шарифову – 11 лет лишения свободы.
В Самарской области члены банды осуждены на длительные сроки за бандитизм, разбои, похищения и вымогательства
Приговором суда Дуняшкину и Тагайхонову назначено наказание каждому по 14 лет лишения свободы, а Шарифову – 11 лет лишения свободы.  Закон
332
15 ноября 2018  20:42
Во Франции расследуется дело о финансовых махинациях и уходе от налогов, по которому проходит российский бизнесмен Зиявудин Магомедов.
Зиявудин Магомедов оказался фигурантом уголовного дела во Франции
Во Франции расследуется дело о финансовых махинациях и уходе от налогов, по которому проходит российский бизнесмен Зиявудин Магомедов.  Закон
365
15 ноября 2018  17:47
По словам официального представителя ведомства, ежемесячно Вячеславу Цеповязу передавали продукты на 60 тыс. руб. Среди них были как крабы и икра, так и деликатесные сыры и красная рыба.
Генпрокуратура назвала стоимость переданных Цеповязу деликатесов
По словам официального представителя ведомства, ежемесячно Вячеславу Цеповязу передавали продукты на 60 тыс. руб. Среди них были как крабы и икра, так и... Закон
380
15 ноября 2018  16:36
Суд решил, что ТЦ причитается лишь 8,8 млн рублей.
Компания «Виктор и Ко Московский» требовала с «Ашана» выплатить 45 млн рублей арендной платы
Суд решил, что ТЦ причитается лишь 8,8 млн рублей.  Закон
321
Весь список
Происшествия
20 ноября 2018  23:00
А через три дня решил украсть продукты в супермаркете, но был задержан, а затем опознан.
1,7 млн рублей пытался похитить из банкомата в Самаре уроженец Таджикистана
А через три дня решил украсть продукты в супермаркете, но был задержан, а затем опознан. Происшествия
155
20 ноября 2018  21:16
Музыкант с супругой были госпитализированы с тяжёлыми травмами.
В Петербурге задержали водителя, который сбил солиста "Поющих гитар" и его жену
Музыкант с супругой были госпитализированы с тяжёлыми травмами.  Происшествия
135
20 ноября 2018  21:03
Пострадали 4 человека.
На автодороге "Самара - Бугуруслан" автомобиль "Хендай" на "встречке" столкнулся с УАЗом
Пострадали 4 человека.  Происшествия
178
Весь список
Криминал
20 ноября 2018  12:17
В Самаре изготовитель подростковой порнографии на 13 лет отправится в колонию
В Самаре изготовитель подростковой порнографии на 13 лет отправится в колонию
Изготовленные видеоматериалы мужчина выкладывал на специализированные Интернет-ресурсы. Криминал
473
20 ноября 2018  11:54
В Самаре пьяный таксист избил активиста из
В Самаре пьяный таксист избил активиста из "Ночного патруля"
Драка произошла после того, как водителя остановили ДПС. Криминал
179
20 ноября 2018  11:43
В Тольятти ищут мужчину, обокравшего магазин
В Тольятти ищут мужчину, обокравшего магазин
Очевидцев просят обратиться в полицию. Криминал
139
Весь список


Видео
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
413
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
389
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
865
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
945
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
904
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
935
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
783
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
796
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1208
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1571
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1625
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2757
Весь список

Мероприятия
Образовательные учреждения Самары приглашают принять участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление
Выставка «О нарядах и обрядах» откроется в Самарском музее Алабина
В Самаре пройдет финал конкурса «УМНИК»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные