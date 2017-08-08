54- летний самарец хранил дома карфентанил для дальнейшего сбыта

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В квартире, где проживал мужчина, четыре года назад осужденный за совершение разбоя, полицейские обнаружили почти четырнадцать граммов карфентанила. Как установили полицейские, наркотик мужчина хранил для дальнейшего сбыта.Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение и сбыт наркотических средств».В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление канала поставки изъятого наркотика на территорию региона, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области