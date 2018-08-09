60 часов предстоит отработать должнику по алиментам из Самарской области
9 августа 2018 09:55
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В отделе судебных приставов Шенталинского и Исаклинского районов Самарской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментных платежей с гражданина Д. 35 — летний мужчина был обязан судом выплачивать ¼ часть всех видов заработка в пользу несовершеннолетней дочери до ее 18 - летия. Не имея на то уважительных причин, должник алименты не выплачивал.
Судебные приставы — исполнители направились в суд для привлечения должника к ответственности. В ходе заседания гражданин Д. Полностью признал свою вину, пообещал устроиться на работу и полностью погасить долг перед дочерью. Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 60 часов.
В случае, если гражданин Д. и дальше будет уклоняться от своих родительских обязательств, ему грозит уголовная ответственность, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года.
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