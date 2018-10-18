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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В самарском аэропорту Курумоч "тушили пожар" на борту самолета

18 октября 2018 11:27
102
В самарском аэропорту Курумоч
Там прошли ежегодные учения аварийно-спасательной команды.

В самарском аэропорту Курумоч прошли ежегодные учения аварийно-спасательной команды. По легенде при посадке самолета Ту-134, выполняющего рейс Баку-Самара, произошло повреждение правой стойки шасси. Возник внутрифюзеляжный пожар, на борту 50 пассажиров, есть пострадавшие и погибшие, пострадал экипаж.

По сигналу тревоги к месту происшествия собирались практически все службы аэропорта. Первой прибыла служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов: с момента получения сигнала тревоги у них было три минуты на сборы и дорогу, им предстояло потушить пламя и эвакуировать пассажиров.

Пока медики оказывали помощь пострадавшим, службе пассажирских перевозок необходимо было идентифицировать всех, кто был на борту. Когда пожар был потушен, служба наземного обслуживания отбуксировала пострадавший самолет, пишет Волга Ньюс.

«Прошедшие учения показали высокую готовность служб аэропорта Самары к непредвиденным ситуациям», — сообщили в пресс-службе компании.

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