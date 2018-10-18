В самарском аэропорту Курумоч "тушили пожар" на борту самолета
18 октября 2018 11:27
102
В самарском аэропорту Курумоч прошли ежегодные учения аварийно-спасательной команды. По легенде при посадке самолета Ту-134, выполняющего рейс Баку-Самара, произошло повреждение правой стойки шасси. Возник внутрифюзеляжный пожар, на борту 50 пассажиров, есть пострадавшие и погибшие, пострадал экипаж.
По сигналу тревоги к месту происшествия собирались практически все службы аэропорта. Первой прибыла служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов: с момента получения сигнала тревоги у них было три минуты на сборы и дорогу, им предстояло потушить пламя и эвакуировать пассажиров.
Пока медики оказывали помощь пострадавшим, службе пассажирских перевозок необходимо было идентифицировать всех, кто был на борту. Когда пожар был потушен, служба наземного обслуживания отбуксировала пострадавший самолет, пишет Волга Ньюс.
«Прошедшие учения показали высокую готовность служб аэропорта Самары к непредвиденным ситуациям», — сообщили в пресс-службе компании.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
17 октября 2018 21:22
В мошенничестве в особо крупном размере по предварительному сговору. Закон
218
17 октября 2018 21:21
Финансовая пирамида собирала деньги на скупку драгоценных камней и нефтедобычу. Закон
124
17 октября 2018 21:02
Летом 2018 года недовольные дольщики «Березовки» начали писать на бывшего банкира заявления, а полиция — возбуждать уголовные дела. Закон
187
17 октября 2018 19:32
Похитители были задержаны сотрудниками ДПС на выезде из Самары. Похищенное имущество изъято и возвращено собственнику. Закон
644
17 октября 2018 16:26
Он получил от сотрудника одной из школ города Тольятти взятку - 15 тысяч рублей за дачу положительного заключения о готовности общеобразовательного учреждения к... Закон
179
16 октября 2018 22:16
Возбуждено уголовное дело. Закон
408
16 октября 2018 18:56
Находясь в состоянии алкогольного опьянения он оставил без присмотра своего малолетнего сына в ванной, наполненной водой. Закон
247
Происшествия
18 октября 2018 12:41
Проводится проверка по факту трагедии. Происшествия
99
18 октября 2018 11:46
Пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу. Происшествия
135
18 октября 2018 11:27
Там прошли ежегодные учения аварийно-спасательной команды. Происшествия
99
Криминал
18 октября 2018 13:53
Деньги предназначались на работу в сельской местности. Криминал
5
18 октября 2018 10:31
Очевидцев просят обратиться в полицию. Криминал
102
17 октября 2018 12:14
Она признана виновной в коммерческом подкупе. Криминал
158
Видео
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
331
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
396
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
373
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
781
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
646
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
1038
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
675
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1102
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1147
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2240
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1660
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1836
Мероприятия