В Сергиевске два брата кувалдой разбили электродвигатель и достали обмотку

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В дежурную часть ОМВД России по Сергиевскому району поступило сообщение о том, что на скважине, принадлежащей нефтяной организации, с электродвигателя похищен цветной металл.Сотрудники полиции пришли к выводу, что к совершению хищения могут быть причастны лица, которые уже отбывали наказание за совершение аналогичного противоправного деяния. Полицейскими были задержаны два брата 1986 и 1993 годов рождения, неоднократно судимые жители села Красные Дубки. В ходе допроса задержанные признались в совершении противоправного деяния.Как пояснили злоумышленники, предварительно сговорившись и распределив роли, в одну из ночей они приехали на мотороллере к скважине, и, действуя при помощи кувалды, нанесли около 10 ударов по корпусу электродвигателя. От ударов корпус развалился, и подозреваемые достали из него медную обмотку статора весом более 20 кг, погрузили в кузов мотороллера и уехали с места преступления. На следующий день братья сдали похищенное имущество на пункте приема металла, распределили деньги поровну и потратил их по своему усмотрению.Своими действиями подозреваемые причинили ущерб организации на сумму более 7 000 рублей.О краже было возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание лишение свободы сроком до 5 лет.Фото pixabay.com