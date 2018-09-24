В Самаре в ДТП попал мотоциклист 71 года

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23 сентября в Самаре произошло ДТП. 71-летний мужчина управляя мотоциклом «УРАЛ ИМЗ 810310» (водительский стаж 19 лет) двигался по улице Победы со стороны улицы Пугачевская в направлении улицы Советская. По предварительной версии полицейских, мотолюбитель не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем «Лада 219470 Калина». В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был госпитализирован, сообщает облМВД.Фото pixabay.com