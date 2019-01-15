В Самаре украли "скворечник" для обмена книгами на проспекте Ленина
15 января 2019 13:57
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В Самаре неизвестные похитили "скворечник" для буккроссинга, несколько лет стоявший возле областной научной библиотеки на пр. Ленина, 14а.
В маленький книжный "домик" жители города могли приносить свои книги, чтобы все желающие забирали их оттуда совершенно бесплатно.
"Сделанный в рамках проекта Little free library нашими друзьями и разрисованный художником Кириллом Флегинским, книжный "скворечник" служил пунктом активного книгообмена с 2013 года, - рассказали в СОУНБ. - Тогда в проекте приняли участие самарские музыканты, художники, литераторы и просто хорошие люди. "Скворечники", изготовленные и установленные их заботливыми руками, начали появляться на территории библиотек, а потом и на площадках самых разных организаций - от вузов до музеев и магазинов".
Сотрудники библиотеки хотят восстановить "скворечник". К созданию нового пункта обмена книгами они приглашают всех желающих (для этого нужно написать сотрудникам СОУНБ в официальную групп "Вконтакте"), пишет Самру.ру.
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