В Самаре ночью тушили пожар на 20 кв. метрах

222

В ночь на 12 января в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Белорусская.Горело не эксплуатируемое строение на 20 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единицы техники.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.Фото из архива ведомства.