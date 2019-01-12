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В Самаре ночью тушили пожар на 20 кв. метрах

12 января 2019 11:38
222
В Самаре ночью тушили пожар на 20 кв. метрах
Горело не эксплуатируемое строение.

В ночь на 12 января в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Белорусская.
Горело не эксплуатируемое строение на 20 м2.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единицы техники.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.

Фото из архива ведомства.
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