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Сразу 16 автомобилей пострадали в ДТП в Самарской области

2 февраля 2019 11:28
317
Сразу 16 автомобилей пострадали в ДТП в Самарской области
Полуприцеп наехал на припаркованные машины.

Утром в субботу, 2 февраля водитель-мужчина, 1990 г.р. управляя автомашиной МАЗ в составе с полуприцепом, ехал по ул. Магистральная от ул. Чекистов. Напротив дома № 78а по ул. Магистральная он не справился с управлением, в результате допустил наезд на 16 припаркованных автомашин. По предварительным данным, в результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения, сообщает облМВД.


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