Сразу 16 автомобилей пострадали в ДТП в Самарской области

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Утром в субботу, 2 февраля водитель-мужчина, 1990 г.р. управляя автомашиной МАЗ в составе с полуприцепом, ехал по ул. Магистральная от ул. Чекистов. Напротив дома № 78а по ул. Магистральная он не справился с управлением, в результате допустил наезд на 16 припаркованных автомашин. По предварительным данным, в результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения, сообщает облМВД.